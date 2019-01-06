هذه الولايات التي ستحتضن أسواق جملة بمقاييس عالمية

أعلن، مدير ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة عيسى بكاي، يوم الأحد، بأن مجهودات هذه السنة ستنصب أكثر حول إنشاء أسواق الجملة للخضر والفواكه.

وأبرز بكاي في تصريح للإذاعة الوطنية، بأن “سنة 2019 ستعرف انطلاق الأسواق الجوارية وقد خصصت الحكومة مؤسسة متخصصة في تشييد هذه الأسواق وهي شركة “ناقرو” المعروفة بخبرتها في بناء الأسواق منذ 50 سنة، المكلفة ببناء 8 أسواق جملة وطنية، منها سوق سطيف الذي تم بمواصفات عالمية وافتتح مؤخرا بحضور وزير التجارة.

وفي السياق، كشف المتحدث عن قرب استلام سوق بوراشد بعين الدفلى الذي بدوره لا يقل أهمية عن سوق سطيف من حيث مقاييس الانجاز ويشهد آخر اللمسات وتسليم المحلات لأصحابها، إضافة إلى سوق مماثل آخر بسيدي عبد المومن بولاية معسكر بلغت نسبة الانجاز به 76 بالمائة، وأيضا سوق ولاية قالمة الذي بلغت نسبة الأشغال به 77 بالمائة، وسوق ورقلة الذي تناهز نسبة الأشغال به 58 بالمائة، وبعين وسارة ولاية الجلفة 78 بالمائة، أما في واد العثمانية بولاية ميلة فقد انطلقت الأشغال به في 2018 وهو في طور الانجاز.

وإلى غاية إنهاء هذه الشبكة من الأسواق الوطنية، موازاة مع ذلك يتم دعم هذه الشبكة بمجموعة من الأسواق الجوارية والأسواق المغطاة في جميع الولايات”.