رشيدة طليب تزيل “إسرائيل” من خريطة مكتبها

رشيدة طليب تزيل “إسرائيل” من خريطة مكتبها

أزالت النائب الأمريكية من أصول فلسطينية رشيدة طليب خريطة “إسرائيل” من مكتبها في الكونغرس في العاصمة واشنطن، واستبدلت بها خريطة فلسطين.
وحسب ما نقلته مراسلة موقع “بزفيد” الإخباري الأمريكي على حسابها في موقع تويتر، فإنها لاحظت خلال جولة لها في مكتب طليب الجديد، “تغييراً طفيفاً” على الخريطة المعلقة بمكتبها، لافتة إلى أن “شخصاً ما ربما لم تكن طليب، وضع ورقة لاصقة بالقرب من موقع إسرائيل على الخريطة، وكتب على الورقة كلمة فلسطين مصحوبة بسهم يشير إلى موضع إسرائيل”.

وفي وقت لاحق، نشر ممثل أمريكي هزلي من أصل فلسطيني، يدعى عامر زهر، فيديو على صفحته في موقع فيسبوك، يوضح ما جرى في مكتب طليب. وقال زهر، إنه لاحظ شيئاً خاطئاً على الخريطة المعلقة في مكتب طليب – في إشارة إلى اسم إسرائيل – مضيفاً أنه قام بتصحيحه. وارتدت رشيدة طليب الزي الفلسطيني التقليدي “الثوب” خلال مراسم أدائها اليمين الدستورية في الكونغرس، وسط احتفاء من أنصارها. ووفت طليب بوعدها الذي كشفت عنه الشهر الماضي، إذ قالت إنها سترتدي الثوب الفلسطيني، وذلك بعد شكرها أهالي بلدها الأصلي؛ لوقوفهم إلى جانبها في الانتخابات.

القراءة من echourouk online

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