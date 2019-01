رشيدة طليب تزيل “إسرائيل” من خريطة مكتبها

أزالت النائب الأمريكية من أصول فلسطينية رشيدة طليب خريطة “إسرائيل” من مكتبها في الكونغرس في العاصمة واشنطن، واستبدلت بها خريطة فلسطين.

وحسب ما نقلته مراسلة موقع “بزفيد” الإخباري الأمريكي على حسابها في موقع تويتر، فإنها لاحظت خلال جولة لها في مكتب طليب الجديد، “تغييراً طفيفاً” على الخريطة المعلقة بمكتبها، لافتة إلى أن “شخصاً ما ربما لم تكن طليب، وضع ورقة لاصقة بالقرب من موقع إسرائيل على الخريطة، وكتب على الورقة كلمة فلسطين مصحوبة بسهم يشير إلى موضع إسرائيل”.

Someone has already made a slight alteration to the map that hangs in Rashida Tlaib’s new congressional office. pic.twitter.com/mwyshIog4r

وفي وقت لاحق، نشر ممثل أمريكي هزلي من أصل فلسطيني، يدعى عامر زهر، فيديو على صفحته في موقع فيسبوك، يوضح ما جرى في مكتب طليب. وقال زهر، إنه لاحظ شيئاً خاطئاً على الخريطة المعلقة في مكتب طليب – في إشارة إلى اسم إسرائيل – مضيفاً أنه قام بتصحيحه. وارتدت رشيدة طليب الزي الفلسطيني التقليدي “الثوب” خلال مراسم أدائها اليمين الدستورية في الكونغرس، وسط احتفاء من أنصارها. ووفت طليب بوعدها الذي كشفت عنه الشهر الماضي، إذ قالت إنها سترتدي الثوب الفلسطيني، وذلك بعد شكرها أهالي بلدها الأصلي؛ لوقوفهم إلى جانبها في الانتخابات.

This really happened. I am U.S. Congresswoman. Not bad for a girl from southwest Detroit who didn't speak English, daughter of Palestinian immigrants. #13thDistrictStrong : You helped change Congress forever. Now, let's get to work to change our neighborhoods. #rootedincommunity pic.twitter.com/Xz511eIcyg

I used my own *personal Quran* that my best friend of 25 years gifted me to use for the ceremonial swear in (basically a photo with Speaker Pelosi).



*Note: I did not use Jefferson's Quran as reported. I wanted it to be more personal (and my own). pic.twitter.com/DRTn3EuB8y