بالفيديو... غولام يوجه رسالة للمنتخب الفلسلطيني

وجه الدولي الجزائري ومدافع نابولي فوزي غولام، رسالة تشجيعية للمنتخب الفلسطيني المقبل على المشاركة في كأس أمم آسيا الجارية وقائعها بالإمارات العربية المتحدة.

غولام المتواجد بدبي الإماراتية أين يقضي بعض أيام للراحة، وخلال "فيديو" قصير فضل تشجيع منتخب فلسطين بطريقته الخاصة، لتقديم دورة في المستوى وتشريف الكرة الفلسطينية العائبة عن المحافل الرياضية منذ فترة، كما أبدى تضامنه مع المنتخب وأمله كبير أن يصل أشبال المدرب الجزائري نور الدين ولد علي لأبعد دور ممكن في العرس الآسيوي.