دونالد ترامب "مبتهج" بما فعله السيسي!

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأحد ، عن ابتهاجه بتدشين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لأكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط ، في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر .

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر:"أنا مبتهج لمشاهدة أصدقائنا في مصر وهم يفتتحون الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى كاتدرائية "ميلاد المسيح" للأقباط الأرثوذكس، التي دشنها الرئيس المصري اليوم الأحد، وتابع ترامب يقول:"الرئيس السيسي يقود بلاده نحو مستقبل أكثر انفتاحا".

Excited to see our friends in Egypt opening the biggest Cathedral in the Middle East. President El-Sisi is moving his country to a more inclusive future!