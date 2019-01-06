بالصور..والي عين تموشنت تشرف على افتتاح احتفالات رأس السنة الأمازيغية 2969

بالصور..والي عين تموشنت تشرف على افتتاح احتفالات رأس السنة الأمازيغية 2969

أشرفت، اليوم الأحد، والي عين تموشنت، ويناز لبيبة، على مراسم افتتاح الإحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2969، و الذي ستمتد فعالياته على مدار أسبوع.

وبالمناسبة، توجه الوفد الولائي إلى مركز الأشخاص المسنين، أين تم تنظيم معرض لمختلف الأطباق التقليدية، التي ترمز إلى عادات و تقاليد المجتمع الجزائري.

كما تم عرض العديد من النشاطات الثقافية المتنوعة، رقصات على نغمات الموسيقى القبائلية، و عرض للأزياء يتخلله ألبسة تقليدية.

الجدير بالإشارة، أن الإحتفال برأس السنة الأمازيغية، بولاية عين تموشنت، سيمتد طيلة الأسبوع، إلى غاية 12 جانفي 2019.

حيث سطرت مصالح الولاية برامج إحتفالية ثرية و متنوعة، تليق بمقام هذا الحدث، الذي يرمز إلى عراقة و أصالة المجتمع الجزائري العربي، المسلم، الأمازيغي.

 

القراءة من Ennahar Online

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