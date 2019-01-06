بالصور..والي عين تموشنت تشرف على افتتاح احتفالات رأس السنة الأمازيغية 2969

أشرفت، اليوم الأحد، والي عين تموشنت، ويناز لبيبة، على مراسم افتتاح الإحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2969، و الذي ستمتد فعالياته على مدار أسبوع.

وبالمناسبة، توجه الوفد الولائي إلى مركز الأشخاص المسنين، أين تم تنظيم معرض لمختلف الأطباق التقليدية، التي ترمز إلى عادات و تقاليد المجتمع الجزائري.

كما تم عرض العديد من النشاطات الثقافية المتنوعة، رقصات على نغمات الموسيقى القبائلية، و عرض للأزياء يتخلله ألبسة تقليدية.

الجدير بالإشارة، أن الإحتفال برأس السنة الأمازيغية، بولاية عين تموشنت، سيمتد طيلة الأسبوع، إلى غاية 12 جانفي 2019.

حيث سطرت مصالح الولاية برامج إحتفالية ثرية و متنوعة، تليق بمقام هذا الحدث، الذي يرمز إلى عراقة و أصالة المجتمع الجزائري العربي، المسلم، الأمازيغي.