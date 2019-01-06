إسرائيل تطالب دولا عربية بمبلغ 250 مليار دولار تعويضا لممتلكات يهود طُردوا منها

تعتزم السلطات الإسرائيلية تجيه طلبات الى سبع دول عربية اضافة إلى إيران لدفع مبلغ 250 مليار دولار، كتعويض عن الممتلكات التي خسرها اليهود الذين طردوا من منازلهم في خمسينات القرن الماضي، بعد إنشاء الكيان الصهيوني، وفقا لما وسائل اعلامية منها “تايمز أوف إسرائيل” و” i24News”، نقلا عن تلفزيون إسرائيلي

وقالت وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، غيلا غامليئيل إنه “حان الوقت لتصحيح الظلم التاريخي للمذابح ضد اليهود التي وقعت في سبع دول عربية وايران واعادة الممتلكات التي يستحقونها”.

الدول المعنية بهذه المزاعم الاسرائيلية هي كل من المغرب، تونس، ليبيا، مصر، سوريا، العراق، اليمن وإيران. ويجري بالفعل استكمال طلبين لاسترداد الممتلكات في تونس وليبيا.

وتزعم إسرائيل أن لها الحق في 35 مليار في تونس و 15 مليار في ليبيا. للقيام بذلك ، تعمل إسرائيل بهدوء لمدة 18 شهراً مع شركة تدقيق دولية لتقييم الممتلكات التي تعود لمئات الآلاف من يهود الشرق الأوسط الذين أجبروا على الرحيل.

وللتذكير ، سبق لفلسطين أن طالبت بمبلغ 100 مليار دولار كتعويضات من إسرائيل قبل بضع سنوات عن ممتلكات تخلى عنها السكان الفلسطينيون بعد أن أجبروا على مغادرة أراضيهم عندما أنشئت إسرائيل.

والجزائر التي أحصت 130 ألف يهودي في عام 1948 و 1500 في عام 1968 ، وفقا لذات المصادر ، لا تظهر في قائمة البلدان المعنية، وحسب المصدر نفسه فقد تم طرد ما يقرب من 856 ألف يهودي أو أنهم فروا من 12 دولة عربية.