أين الشرطة الفرنسية؟

اضطرت سفيرة السويد لدى فرنسا للاستعانة بالجيران، في ظل عدم وجود الشرطة، وذلك لمساعدتها في إخماد حريق صغير اندلع أمام سفارة بلادها في باريس خلال احتجاجات “السترات الصفراء” على ارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقالت السفيرة فيرونيكا واند-دانيلسون في تغريدة على تويتر، السبت: “أين الشرطة؟ بفضل جيراني تمكنا من إخماد النيران”. وأرفقت التغريدة بصور على حسابها.

وفي حين اعتذر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن سلوك المحتجين اتسم رد فعل آخرين بالسخرية. ورد أحد الأشخاص على تغريدتها قائلاً: “شكراً سيدتي السفيرة على الخروج بدلو من الماء لإخماد الصندوق المشتعل. فايكنج حقيقي”. في إشارة إلى غزاة الشمال الاسكندنافيين.

وسرعان ما قامت السفيرة بحذف التغريدة من حسابها لوقف الجدل.

'Where are the police?' tweets Sweden's envoy to France as protests rage https://t.co/McryFfROgw pic.twitter.com/g7e0h1z0W1