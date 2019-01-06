“غوارديولا” يحمل “محرز” مسؤولية كبيرة

كشف موقع مانشستر سيتي ووتش القريب من نادي السيزن بأن المدرب الاسباني سيعتمد على رياض محرز أمام روثرهام يونايتد

و سيواجه نادي مانشستر سيتي , نادي روثيرهام يونايتد من خلال الدوري الرابع من كأس الرابطة الأنجليزية لهذا الموسم

و حسب الصحف الانجليزية فإن رياض محرز سيقود هجوم مانشستر سيتي اضافة الى براهيم دياز و خيسوس البرازيلي

بينما سيتم اراحة كل من ليروي ساني و الأنجليزي رحيم سترلينغ . حيث ستكون كل العيون مركزة على رياض محرز من أجل حسم التأهل

و غوارديولا أكد بطبعه بأن المباراة ستكون مهمة جدا للمانشستر سيتي , و أضاف بأن السيتزن سيلعب من أجل جميع الألقاب