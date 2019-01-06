حراك التكتل النقابي للتربية .. العودة للاحتجاج خيار الأغلبية وبن غبريت تلتزم الصمت

يحضّر التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية، لتحديد أرضية الاحتجاجات التي ستحرّكها ست نقابات مستقبلة ضد مصالح وزارة نورية بن غبريت، مباشرة بعد يوم 7 جانفي الجاري تاريخ الإجتماع المصيري للتكتل النقابي، والذي يرجّح أغلب أطرافه خيار العودة إلى الاحتجاجات. موقف لم تبد بشأنه المسؤولة الأولى على القطاع نورية بن غبريت أية مبادرة للحوار مع الشريك الاجتماعي.

ملفات عالقة تحرك القطاع

انهيار القدرة الشرائية، التضييق على الحريات النقابية، مراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية، ملفات هي اليوم السبت 5 جانفي مواضيع مناقشات على مستوى مقرات النقابات المستقلة في العاصمة تحضيرا لإجتماعها يوم الاثنين 7 جانفي في إطار التكتل النقابي(الكلا، الكناباست، الستاف، السناباب، اسنتيو ، اينباف )للكشف عن أرضية الاحتجاجات التي تصر نقابات قطاع التربية على تحريكها بعد أربعة أشهر من الهدنة مع وزيرة التربية نورية بن غبريت، التي يؤكد النقابيون إصرارها على تجاهل مطالبهم و اشراكهم في اتخاذ القرارات الحساسة في القطاع.

بن غبريت لم تبد رغبتها في الحوار

ويؤكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار “الكناباست”، في تصريح لـ TSAعربي، على أن اجتماع يوم الإثنين يحدّد اشكال الاحتجاج الذي تشنها نقابات التكتل مجتمعة ضد إدارة بن غبريت، وذلك تنديدا بإصرار الوزارة على التمادي في سياسة الهروب إلى الأمام وتجاهل مطالب الطبقة العمالية في قطاع التربية، وأكد بوديبة بأن بن غبريت لم تبد لحد الساعة أي مبادرة للتهدئة او نية للحوار مع الشريك الاجتماعي.

نهاية التهدئة

من جهتها عقدت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين _ satef _ اليوم السبت 5 جانفي مجلسها الوطني لدراسة ومناقشة خيار الوقفات الاحتجاجية التي دعا إليها البيان الثاني لتكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية في إجتماع يوم 18 ديسمبر ،2018 كردة فعلا على عدم تجاوب وزارة التربية الوطنية مع الشركاء الإجتماعيين في ظل التضيق الممارس عل النقابيين محليا.

وكان الامين الوطني للساتاف بوعلام عمورة قد حمّل في تصريح سابق له لـtsaعربي، الوزارة مسؤولية الوضعية الراهنة في ظل ” سياسة التضيق ناهيك عن الوعود الكاذبة والتصرف الإنفرادي في إتخاذ قرارات ذات البعد الوطني دون إشراك ممثلي النقابات”.

في السياق أصدر المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية “الكلا”، بيانه اليوم السبت، مؤكدا على تحريك الملفات العالقة وفي مقدّمتها مراجعة الأجور المجمدة وتحرير الحركات النقابية ومراجعة قانون التقاعد.

وصف نص البيان وضعية موظفي القطاع بالمأساوية من قدرة شرائية جد متدنية يقابلها جمود الزيادات في الأجور منذ سنوات، يوازيها لا مبالاة القائمين على القطاع. كما أدان البيان ما اسماه بالقرارات “اللا مسؤولة وغير المدروسة والتي وصفها بالارتجالية والاستفزازية للشريك الاجتماعي. وشدّدت النقابة على التضييق الممنهج على الحريات النقابية بصفة مباشرة تضمنت رفض منح التصريح للكلا الذي ينشط حاليا بدون تصريح، كما لم تسقط النقابة المشاكل المحلية من اهتماماتها بما فيها تماطل الوزارة في ارسال لجان التحقيقي لمديريات التربية من اجل الفصل في تجاوزات بعض مدراء التربية وبعض المؤسسات التربوية، إضافة الى التأخر في تسوية منحة الإمتيار، وعدم توظيف خرجي المدارس العليا، وعدم التوظيف الإحياطي، زيادة على الفوضى في التسيير وعدم تحيين ملفات الموظفين والتأخر في تثبيت الأساتذة الجدد.

كلها ملفات لاتزال عالقة بين مصالح بن غبريت والشريك الاجتماعي الذي يتوعد بعد هدنة صغيرة بالعودة الى الحراك خلال الثلاثي الثاني من السنة الدراسية التي يؤكد التكتل النقابي بانه لن يكون هادئا.