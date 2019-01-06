مشاريع السكن المتبقية ستنطلق وتستكمل

قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار من ولاية معسكر، السبت، إن جميع مشاريع السكن المتبقية ستنطلق ولن تتوقف إلى غاية إنهائها.

وقال الوزير إن الدولة عازمة على المضي قدما في توسيع نطاق تمكين المواطنين من السكن الريفي، نظرا للنجاح الكبير الذي لقيته هذه الصيغة بين المجتمع ومساهمتها في تطوير وتثبيت عالم الريف وإنعاش المجال الاقتصادي، مشيرا إلى وجوب اللجوء إلى صيغة السكن الريفي المجمع الذي يمنح للفئات التي ليست لها وعاء عقاري أن تقيم عليها سكناتها، حيث تمنح الدولة قطعة أرض وإعانة مالية بقيمة 70 مليون سنتيم مع الاستعانة بصغار المقاولين المستفيدين خاصة المستفيدين منهم من مشاريع أونساج وكناك الأولوية في الإنجاز.

وأضاف طمار بأنه لا بد من الالتفات لفئة الشباب في منح السكن من أجل سد الفراغ الحاصل في حياته.