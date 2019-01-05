بدوي يؤكد أن ترحيل “عناصر الجيش الحر” يتعلق بالأمن القومي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن ترحيل السوريين الذين تسللوا إلى الجزائر من الحدود الجنوبية جاء تنفيذا لقرارات العدالة، وأعلن رفضه لمزايدات المنظمات الدولية.

وعلق بدوي مساء اليوم، خلال الزيارة التي يجريها إلى ولاية تمنراست، على قضية المهاجرين الذين تم طردهم إلى دولة النيجر بأن الأمر يتعلق بـ”الأمن القومي الجزائري وهناك معطيات لا يمكن كشفها”.

ورد وزير الداخلية على تقارير بعض المنظمات الدولية التي انتقدت تعامل الحكومة مع ملف المهاجرين، حيث ذكر بأن الجزائر استثمرت في الحفاظ على كرامة المهاجرين في مراكز العبور حيث توجد 3 مراكز عبور مجهزة تجهيزا كامل في ولاية تمراست وحدها.