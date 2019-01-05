أنصار فيلاج موسى يعتذرون ويقومون بتنظيف ملعب جيجل

قدّم أنصار فيلاج موسى اعتذاراتهم على ما بدر منهم من أعمال تخريب وعنف، خلال مواجهة مولودية الجزائر، في الدور الـ16 من كأس الجمهورية، وقاموا بمبادرة استحسنها الجميع تمثلت في تنظيف ملعب الشهيد حسين رويبح بجيجل والذي احتضن المواجهة.

وكانت هذه المقابلة التي جرت الثلاثاء الماضي، قد توقفت قبل وقتها الرسمي، بسبب أعمال الشغب التي وقعت في نهاية الشوط الأول، حين كانت النتيجة تشير لتقدم المولودية 3-0، حيث اشتعلت الأمور في المدرجات بين الشوطين، ما استدعى تدخل رجال الشرطة الذين اضطروا لاستعمال الغاز المسيل للدموع لإعادة الهدوء إلى المدرجات، لكن المباراة لم تستأنف بعد ذلك بقرار من الحكم بوزرار الذي رأى أن الظروف لن تسمح بذلك خوفا على سلامة من كانوا في الملعب من لاعبين وجماهير.

وعلى خلفية هذه الأحداث، قامت لجنة الانضباط، بمعاقبة فريق فيلاج موسى بمقابلتين دون جمهور، فضلا عن إجباره بتسديد غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار، وبدفع تعويضات مالية لإدارة ملعب جيجل، بسبب الأضرار التي ألحقها أنصار فريقها الكروي بالمدرجات (إتلاف المقاعد).

وقام أنصار فيلاج موسى، بعد صدور هذه العقوبات برفع المقاعد المحطمة والمقذوفات والزجاجات الفارغة والحجارة، وتم إخراجها من الملعب عبر نقالات، الأمر الذي لقي تفاعلا كبيرا لدى مشجعي المدينة وحتى وسط جماهير الأندية الأخرى، محاولين التأكيد بأن العنف ليس من شيم أبناء جيجل، وأن ما حدث يوم لقاء “العميد” لم يكن سوى خطأ وقع فيه بعض الشباب، مقدمين اعتذاراتهم على كل ما بدر منهم، في مبادرة تعكس صور الروح الرياضية والتلاحم بين أنصار مختلف الفرق الرياضية الراسخة رغم الأحداث الأخيرة.

وكتبت صفحة “جيجل رياضة” على موقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك): “برافو أبناء جيجل أثبتم أن ما حدث كان سوء تنظيم من طرف ؟؟ لكن لا علينا.. أبناء جيجل لم يكونوا يوما فوضويين أو مخربين.. برافوا لأنصار فريقي شباب جيجل وحي موسى.. المشهد التالي سترونه يوم “الداربي” الجيجلي ودخول أنصار الفريقين مع بعضهم البعض”.

وكان وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، قد دعا مؤخرا أنصار الأندية إلى ضرورة التحلي بالروح الرياضية، والابتعاد عن السلوكيات الجارحة والعنف وكذا التلفظ بالكلام الفاحش بالمدرجات.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير الأمن الوطني، كشف عن إصابة 14 شخصا من بينهم ستة عناصر من رجال الأمن، في أحداث الشغب التي وقعت خلال هذه المواجهة.