بالفيديو.. هكذا تعرض “جابو” للإحتيال !!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، منشورا على أساس أنه لعبد المؤمن جابو، يكشف فيها تعرضه للإحتيال من قبل إدارة وفاق سطيف.

وهو ما أثار ضجة في البيت السطايفي، لكن الحقيقة أن المنشور يعود لحساب غير رسمي على تطبيق “إنستغرام” يحمل إسمه.

حيث سبق لجابو وأن بث فيديو يحذر فيه من الحساب الذي يحمل إسم “djabouofficiel” مؤكداً على أنه لا يعنيه.

يذكر أن المنشور المتداول ذكر فيه أن جابو تعرض لعملية إحتيال في وفاق سطيف، وأن “موموش” سيتخذ قرارا يرضي الجميع.