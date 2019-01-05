مدرب رين يحسم مصير بن سبعيني

حسم المدرب الجديد لنادي رين الفرنسي، مصير الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المدرب جوليان ستيفان، في تصريح صحفي، بأن الفريق بحاجة إلى تدعيم الجهة اليسرى من الدفاع، لكن رحيل اللاعب السابق لنادي بارادو رامي بن سبعيني، لا يوجد ضمن مخططاته.

وأضاف "ليس هناك سر، نحن نبحث عن ظهير أيسر لأننا لا نملك بديل في ذات المنصب ونتمنى أن نحافظ على كامل التعداد إلى غاية نهاية الموسم الكروي الحالي".

وبخصوص رحيل بن سبعيني عن رين، أوضح المدرب قائلا "لا أحد سيرحل عن النادي في الميركاتو الشتوي".