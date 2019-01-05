مسابقة لتوظيف أعوان الحماية المدنية قريبا

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بأنه سيسدي تعليمات لإقامة مسابقة توظيف أعوان الحماية المدنية، في منطقة تين زواتين التابعة لولاية تمنراست، قريبا.

وأكد بدوي، في إطار توصيات اللقاء الذي خصص بتنمية المناطق الحدودية، اليوم، على ضرورة تشغيل أبناء المنطقة في منشآت كهذه.

جدير بالذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقوم بزیارة عمل و تفقد إلى ولاية تمنراست، و إلى المقاطعتین الإداریتین لعین صالح و عین قزام، للوقوف على وتیرة التنمیة و معاينة بعض المشاريع فيها.