إعلاميون صينيون في الجزائر لانتاج فيلم وثائقي عن السياحية الجزائرية

يعمل فريق من كبار الإعلاميين الصينيين التابعيين للقناة الصينية “cctv4 “من أجل الترويج للسياحة الجزائرية في الأسواق السياحية العالمية.

وذلك من خلال انتاج فيلم وثائقي حول الجزائر في إطار البرنامج المعروف بـ “السياحة على خطى طريق الحرير” واسع البث.

ويشجع هذا الفيلم السواح الصينيين على زيارة الجزائر، واكتشاف مواقعها الأثرية ،وتنوعها التقافي.

وتدوم إقامة الفريق الصحفي في الجزائر، إلى غاية 10 جانفي الجاري،ليشمل مساره ولايات الجزائر، تيبازة، عين الدفلى، أدرار.

ويشمل برنامج التصوير كل من مشروع خط ازدواجية السكك الحديدية المكهرب الرابط بين بين العفرون البليدة، وخميس مليانة. ومشروع طريق السيار شمال جنوب بين الشفة والمدية،ومسجد الجزائر الأعظم.

بالإضافة إلى تصوير بعض المعالم السياحية التاريخية كمتحف المجاهد، ومقام الشهيد،ومتحف البريد المركزي.