اختيار ملكة جمال الجزائر يثير جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

تم اختيار خديجة بن حمو من ولاية أدرار ملكة الجمال للجزائر لسنة 2019، وهو الاختيار الذي أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فيصل حمداد رئيس لجنة تنظيم ملكة جمال الجزائر “كان لدينا 16 مترشحة، وبدأنا عمل منذ 6 أشهر من أجل اختيار أجمل المتنافسات.

ومن جهتها قالت خديجة بن حمو “انا مسرورة جدا لأخذي اللقب واتمنى ان اكون عند حسن المسؤولية وهدفي هو القيام بأعمال خيرية”.

وفي ردها عن مكنزمات اختيارها ملكة الجمال قالت “إنه يعود إلى ثقافتها وابتسامتها وأعمالها الخيرية، وعاداتها وتقاليدها،

ويرى بعض المتتبعين أن الاختيار لم يكن صائبا وأن المتوجة ليست جميلة بالقدر الذي يؤهلها لأن تكون ملكة جمال الجزائر، حيث علق أحدهم قائلا ” ملكــة جمـــال الجزائـــر 2019. أين هي الملكة ؟ أين الجمال ؟..!!”.

بينما قال آخر “الغش في الطريق السيّار شرق غرب و قلنا معلش؟ الغش في مصنع نفخ العجلات وقلنا معلش ؟الغش في الانتخابات و قلنا معلش؟الغش في المواد الغذائية و قلنا معلش؟ لكن الغش في ملكة جمال الجزائر ؟!”

وبالمقابل يرى البعض أن الجمال الحقيقي هو جمال الأخلاق مهنئين ابنة أدرار بهذا التتويج، حيث كتب أحدهم “ألف مبروك لإبنة أدرار و الجزائر. خديجة بن حمو لقب ملكة جمال الجزائر 2019❤ المهم و الأهم. هو الآخلاق”