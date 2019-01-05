قضية عياش، ربراب، الجوية الجزائرية وبيان وزارة الدفاع ..حنون تعلّق

وصفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، سنة 2018، بسنة “مافياوية الاقتصاد الوطني”، مؤكدة بأنها كانت الأسوء على الجزائريين منذ الاستقلال أمام التناقضات المفتوحة التي عرفها البلاد من أعلى هرم في الدولة إلى كل المؤسسات. وانتقدت حنون أداء المؤسسات السياسية والاقتصادية والقانونية في البلاد، محذّرة من محاولات زج المؤسسة العسكرية في السياسية.

وتطرقت حنون خلال اشرافها على اجتماع أعضاء المكتب السياسي للجزائر الوسطى في مقر الحزب في العاصمة اليوم السبت 5 جانفي، إلى التعليق على بيان وزارة الدفاع الوطني منذ أيام، والذي اعتبرته اقحام للجيش في النقاش السياسي، وحذّرت حنون من تبعات هذه المحاولات التي قالت بأنها لن تجلب على الجزائر سوى المزيد من الغموض والتشنجات الخانقة.

أمنيا وفيما يتعلّق بإعلان وزارة الداخلية الجزائرية عن طرد المهاجرين السوريين والفلسطينيين واليمنين من الحدود الجزائرية باعتبارهم إرهابيين يشكلون خطرا على الأمن الوطني، تساءلت حنون” لماذا تم طردهم باتجاه الصحراء؟ ولماذا لا يتم محاكمتهم في الجزائر على غرار الكثير من الأجانب الذين يحاكمون في الجزائر؟ و لماذا لا يتم تسليمهم لبلدانهم حتى و إن كانت ممزقة؟،وفي السياق أكدت حنون بأن تعامل الجزائر مع هؤلاء اللاجئين سيجر عليها الكثير من الضغوط من قبل المنظمات الدولية لحقوق الانسان.

سياسيا وصفت لويزة حنون 2018 بسنة الضبابية والفوضى والتفسخ السياسي والمؤسسات التي لاتزال مبهمة، وعادت حنون للحديث عن الظروف التي ميّزت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة منذ أيام، وما شهدته من “تسلط أصحاب المال الفاسد على العملية الانتخابية في المؤسسات، وتغليب قانون العنف”، وهي المظاهر التي قالت حنون بانها تؤكد بان هذا لنظام بات منتهي الصلاحية، مضيفة” هل يمكن لمؤسسة هي نتاج هكذا انتهاكات أن تشرّع للشعب “.

وانتقدت لويزة حنون سياسة ” اللا عقاب التي تسود البلاد حين يتعلق الأمر بعقاب كبار المسؤولين في الدولة، مشيرة إلى وزير الطاقة الأسبق “شكيب خليل الذي قالت بأنه المعني بالعديد من ملفات الفساد في إيطاليا، ومع هذا لايزال ينشط محاضرات عبر الولايات برعاية السلطات المحلية” وهو ما يؤكد حسبها التواطئ مع المؤسسات”.

وعادت زعيمة حزب العمال إلى إثارة قضية المشاكل التي يواجهها رجل الأعمال يسعد ربراب، فيما يتعلّق بعدد من مستثمراته وهو ما اعتبرته حنون خرق لقوانين المستثمرين بصفة عمدية، مشيرة بأن ما حدث في بجاية منذ أسابيع هو اسقاط لسلسلة التضيقات التي تواجهها مصانع ربراب التي تعاني الكثير من المشاكل التي تهدّد العشرات من العمال في سطيف والبرج وبجاية بالبطالة. وخيمة على مصانع التي يمكن ان تزج بعشرات العمال الى البطالة.

في المقابل انتقدت حنون فتح راس مال الخطوط الجوية الجزائرية أمام المستثمر الأجنبي فيما يتعلق بفرع خدمات الاطعام، حيث قالت حنون بان استبدال وجبات الجوية الجزائرية التي تعتبر من أهم الخدمات عالميا، بوجبات جديدة اقل تكلفة وجودة من شانه “أن يحضر لموت هذه الشركة” التي وإن كانت تعاني الكثير من التأخيرات في الرحلات الا انها تبقى الاحسن من حيث الوجبات وخدمة الاطعام. ودعت حنون في السياق عمال الجوية الجزائرية الى التعبئة ضد قرار فتح راس مال الشركة امام الأجانب من اجل نهب الأموال.

ولم تفوت ذات المتحدثة الفرصة للرجوع إلى تأكيد موقف حزب العمال من سياسة التمويل غير التقليدي، مشيرة بأن قرار طبع 5200 مليار دينار في ديسمبر2018، هو مغامرة ستجرّ على الجزائر الكثير من الأزمات الاقتصادية بداية من مواصلة انهيار الدينار الى التضخم وانهيار القدرة الشرائية وخنق المؤسسات، وفي السياق تساءلت حنون كيف للحكومة لن تطبع في 2018 هذا الرقم من العملة مع ان الوزير الأول احمد اويحي كان قد صرح بان قيمة الأموال المطبوعة لن يتجاوز 5000 مليار دينار الى غاية 2022.

اجتماعيا عادت حنون إلى إثارة قضية وفاة عياش محجوبي الهالك منذ أيام داخل أحد الآبار في منطقة أم الشمل في المسيلة، مأساة قالت حنون بأنها تعكس “قبح وجه السلطات في التعامل مع المواطنين البسطاء”. كما ندّد حنون في سياق آخر بأحكام السجن التي تواجه الشباب الحراقة التي قالت بأنهم ضحايا العنف مؤكدا بأن الحكم عليهم بالسجن سيحولهم إلى مجرمين مستقبلا. كما حذرت المتحدث من تصاعد مؤشر الحرقة التي لم تعد تقتصر على مناطق بعينها بل باتت تمس كل الشريط الساحلي الجزائري.

كما انتقدت حنون السياسة الخارجية للبلاد، والتي وصفتها حنون بالهشاشة بعدما أصبحت الجزائر “تتفق مع الجلاد و الضحية و مع المعتدي و مع المعتدى عليه”، وتساءلت حنون كيف أصبحت الجزائر تتفق مع الأردن التي تطبع مع إسرائيل و مع السعودية و الإدارة الامريكية، علاقات قالت المتحدثة بأنها تؤكد فقد الجزائر لبوصلتها و هو ما يضعفها خارجيا، و بالمناسبة انتقدت حنون التعزية التي وجّهتها لاجزائر للولايات المتحدة الامريكية في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق بوش الأب. متسائلة متى عزت الإدارة الامريكية في وفاة رؤساء الجزائر؟. مشيرة بأن هذه التعزية خرق لقاعدة المعالة بالمثل الذي تفرضها العلاقات الخارجية للبلاد.