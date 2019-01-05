الكويت ترحب بمونديال قطر 2022

رحبت الكويت، باستضافة بعض مباريات كأس العالم المقرر إقامتها بقطر 2020، على الرغم من أن رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي الشيخ أحمد اليوسف، أكد بأن شروط الاستضافة أو المشاركة في استقبال بعض لا تنطبق على الكويت.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم في الكويت، أحمد عقلة العنزي، في تصريح لجريدة الرأي الكويتية"إن مجلس إدارة الاتحاد يرحب باستضافة بعض مباريات مونديال قطر عام 2022".

وأضاف العنزي في بيان صحفي إنه «في حال تمت مراسلة الاتحاد بشكل رسمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم أو القطري لكرة القدم، فإنه يرحب بهذه الخطوة، خاصة في حال عدد المنتخبات المشاركة من 33 إلى 48 منتخبا".

وتابع العنزي "الاتحاد الكويتي سيساند الاتحاد القطري من أجل نجاح المونديال خصوصاً أن المهمة لا تقع على كاهل دولة قطر الشقيقة فقط بل على الدول الخليجية والعربية".