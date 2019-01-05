الرئيس بوتفليقة يأمر بإنجاز الطريق الوطني الرابط بين تين زواتين وسيلت

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية ، نور الدين بدوي، ببلدية تين زواتين على وضع حجر الأساس و إعطاء إشارة إطلاق مشروع انجاز الطريق الوطني الرابط بين تين زواتين و سيلت على مسافة 207 كم.

وأكد الوزير أن هذا الطريق سيمنح منفذا نحو تمنراست، والذي جاء بأمر من رئيس الجمهورية حيث أعطى تعليمات ومنح 600 مليار دينار لإنجازه في أقرب الآجال.

كما قام بدوي في زيارته الى ولاية تمنراست بتدشين المركز المتقدم للحماية المدنية بتين زواتين و تسميته باسم الشهيد صديقي بوعمامة.

وقال الوزير بهذا الخصوص أنه "من توصيات اللقاء الذي خصص بتنمية المناطق الحدودية ضرورة تشغيل أبناء المنطقة في مثل هاته المنشآت"

وأضاف بدوي " سأسدي التعليمات اللازمة لإقامة مسابقة خاصة بهاته المقاطعة الإدارية لتوظيف أعوان الحماية المدنية".