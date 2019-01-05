إدارة ملعب 5 جويلية تواكب العصرنة وتعتمد على التذاكر الإلكترونية

أكد مدير ملعب 5 جويلية الأولمبي الحاج علي أنه سيتم الإنطلاق في مشروع التذاكر الإلكترونية بدأ من الأسبوع المقبل.

وتحدث الحاج علي عن قضية مشروع بيع التذاكر الإلكترونية على هامش إفتتاح مراسيم الطبعة الأولى للحالات العامة الرياضية بقصر المعارض الصنوبر البحري قائلا:

“ستنطلق عملية إنجاز هذا المشروع بداية من الموسم المقبل، وذلك من أجل مواكبة العصرنة، وحتى نسمح للمناصر بأن يكون لديه الوقت الكافي حتى يشتري تذكرته، بالإضافة إلى أنها ستسمح لنا بمراقبة التذاكر المزورة”.