“بلماضي” يُثير غضب الفرنسيين..

تعرض الناخب الوطني، جمال بلماضي، لإنتقادات عديدة من الفرنسيين بعد تصريحاته الأخيرة لـ”تلفزيون النهار”، بشأن إلتحاق، حُسام عوّار بـ”مُحاربي الصحراء”.

وبإطلالة سريعة على مواقع التواصل الإجتماعي نجد بأن “الفرنسيين” غضبوا كثيرا، مما قاله الرجل الأول في “الخضر”، بخصوص نجم “ليون”.

وعلق الكثيرون قائلين :”كيف يُريد بلماضي جلب عوار لبلده، في وقت أنه وُلد وتربى ونال تعليمه وتكوينه الرياضي في فرنسا”.

وكان صاحب الـ42 عاما أكد في تصريحات حصرية لـ”النهار”، بأنه سيجتمع مع متوسط الميدان الصاعد قريبا، لتحفيزه على الإنضمام لـ”الخضر”.