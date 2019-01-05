الجزائر ترفض استيلام شحن قمح أرجنتيني بسبب قلة الجودة
أرجأت الجزائر اقتناء شحنة قمح قادمة من الأرجنتين لعدم جودتها، مؤكدة أن الشحنة “أقل من معايير الجودة التعاقدية” ، وفقا لما ذكرته وكالة ArgenTrigo عن الغرفة الأرجنتينية للقمح.
وأوضح الجانب الأرجنتيني أن هذا الرفض هو “حالة معزولة” ، مدعيا أن “القمح الأرجنتيني في حالة جيدة عموما”.
وتم شحن القمح من قبل الشركة الصينية COFCO المتخصصة في نقل الحبوب.
الجزائر هي ثاني أكبر مستهلك للقمح الأرجنتيني. في عام 2018 ، تم استيراد 900،000 طن من القمح من هذا البلد ، بقيمة 160 مليون دولار.
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