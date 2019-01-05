الجزائر ترفض استيلام شحن قمح أرجنتيني بسبب قلة الجودة

الجزائر ترفض استيلام شحن قمح أرجنتيني بسبب قلة الجودة

أرجأت الجزائر اقتناء شحنة قمح قادمة من الأرجنتين لعدم جودتها، مؤكدة أن الشحنة “أقل من معايير الجودة التعاقدية” ، وفقا لما ذكرته وكالة ArgenTrigo عن الغرفة الأرجنتينية للقمح.

وأوضح الجانب الأرجنتيني أن هذا الرفض هو “حالة معزولة” ، مدعيا أن “القمح الأرجنتيني في حالة جيدة عموما”.

وتم شحن القمح من قبل الشركة الصينية COFCO المتخصصة في نقل الحبوب.

الجزائر هي ثاني أكبر مستهلك للقمح الأرجنتيني. في عام 2018 ، تم استيراد 900،000 طن من القمح من هذا البلد ، بقيمة 160 مليون دولار.

القراءة من TSA

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