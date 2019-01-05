إجراءات أمنية فرنسية مشددة لمنع عبور المهاجرين لبريطانيا

صرّح وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أمس الجمعة، أن فرنسا ستشدد الإجراءات الأمنية في موانئها الشمالية لمواجهة زحف المهاجرين الذين يحاولون عبور القنال الإنجليزي للوصول إلى بريطانيا.

وحسب بيانات لوزارة الداخلية الفرنسية فإن أكثر من 500 مهاجر، حاولوا عبور الممر المائي الضيق في 2018.

حيث وصل 276 مهاجرا إلى المياه البريطانية، واستطاعت السلطات الفرنسية منع 228 مهاجر من العبور.

وأضاف الوزير الفرنسي “خطة العمل هذه ينبغي أن تمكننا من وضع حد لعمليات عبور القنال”.

وتابع “من مصلحتنا، وكذلك من المصلحة البريطانية أن نفعل كل ما هو ممكن لمنع تطوير طرق تهريب جديدة”.

للتذكير ازداد كثيرا عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا العام الماضي مقارنة مع عام 2017.