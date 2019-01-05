الأرصاد الجوية: تساقط للثلوج على ارتفاع ألف متر بشرق الجزائر

تتوقع مصالح الارصاد الجوية تساقط ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن ألف متر في المناطق الشرقية وعلى المرتفعات التي يزيد علوها عن 1300 مترا بالمناطق الوسطى على غرار مرتفعات جرجرة.

كما تتوقع أن يكون ضاطرابا جويا مع تساقط بعض الأمطار، خاصة قرب السواحل و على المناطق الداخلية.

وفي المناطق الوسطى توقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية سحب عابرة تكون أكثر كثافة قرب السواحل و نحو المناطق الداخلية، هذه السحب تكون محملة ببعض الأمطار المحلية.

في حين من المحتمل تساقط بعض الثلوج على المرتفعات الجبلية التي يزيد علوها عن 1300 م.