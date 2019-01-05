بن غبريت : “91.63% مؤسسة تربوية وضعت كشوف النقاط على الأرضية الرقمية”

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن 91.63 %مؤسسة تربوية وضعت كشوف نقاط التلاميذ على الأرضية الرقمية.

واضافت الوزيرة خلال ندوة صحفية، عقدتها اليوم بمقر الوزارة، أن 2340 مؤسسة لم تستطع وضع كشوفات النقاط على الأرضية الرقمية بسبب صعوبات وجدتها على المستوى التقني.

واضافت الوزيرة، أن شهر ديسمبر هو شهر صعب على قطاع التربية وإن لم يتم معاجة الأمر فسنجد هخناك سلبيات.

وأكدت بن غبريت، أنه يوجد لجنة من مدراء من أجل تسوية مشاكل القطاع حيث تم معالجة أزيد من 19 ألف ملف .