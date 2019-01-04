يحي شريف على بعد خطوة من نصر حسين داي

إقترب المهاجم سيد علي يحي شريف من التوقيع لفائدة نصر حسين داي، وهذا بعد المفاوضات التي جمعته بمسيري النادي في الساعات القليلة الماضية، خاصة أنه أبدى رغبة كبيرة في مغادرة شبيبة الساورة بحسب ما كشفه لمقربيه، ومن المنتظر أن يحسم إنضمامه للنصرية في الأيام القليلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن يحي شريف لا يزال مرتبط بعقد مع الشبيبة لغاية جوان 2019، لكنه يفضل الرحيل في "الميركاتو" الحالي وقد حسم وجهته بنسبة كبيرة وستكون النصرية.

وما يؤكد أن إبن القبة لن يواصل مشواره رفقة الشبيبة، هو عدم تواجده ضمن قائمة الـ18 المعنية بلقاء اليوم ضد شبيبة القبائل، وهو الذي لا يعاني من أي إصابة، وفضل تجنب خوض أول مواجهة في العودة مع فريقه الحالي لكي يتمكن من الإلتحاق بالنصرية لأن القوانين الجديدة "للفاف"، تمنع تأهيل أي لاعب في فريقه الجديد في حال خاض لقاء من مرحلة العودة رفقة فريقه السابق وهو ما تفطن له يحي شريف.