ثلوج على مرتفعات ألف متر بداية من السبت

كشفت اليوم نشرية جوية أن المرتفعات الشرقية والوسطى الشرقية التي يصل علوها إلى 1000 متر، ستشهد تساقطا للثلوج إلى غاية صبيحة السبت.

وحسب النشرية، فإن الأجواء ستبقى غائمة على المناطق الشرقية، مع سقوط بعض الامطار في المناطق الشرقية. وأشارت النشرية إلى احتمال تشكيل ضباب بالسواحل مع سحب عابرة على المرتفعات الوسطى وسحب غائمة على المناطق الشرقية. في حين ستكون الأجواء صافية على طول المناطق الجنوبية.

اما البحر فسيكون من مضطرب إلى قليل الاضطراب بالمناطق الوسطى والشرقية والغربية. وتعرف الجزائر حاليا وبعض بلدان الوطن العربي شحًا في تساقط الأمطار منذ أكثر من شهر، بالرغم من أننا في فصل الشتاء.

وأرجح خبراء في الطقس هذا الانحباس المطري إلى مرتفع في الضغط الجوي على بلدان المغرب العربي، مرجحين سيطرة المرتفع الجوي “الآزوري” وهو مرتفع جوي ضخم وعنيد لا يتحرك على المنطقة منذ عدة أسابيع متتالية. وسبب تسميته بالآزوري أنه متمركز قرب جزر الآزور بالمحيط الأطلسي، بالإضافة إلى ظاهرة النينيون المسيطرة والتي تعمل على تكرار الأنظمة الجوية بنفس المنطقة ولوقت طويل ويستمر بنفس الشكل والحجم. في حين وبالنسبة لتوزيع الأمطار والثلوج خلال الفترة الأولى من فصل الشتاء، تبين تمركزها بشكل كبير على منطقة تركيا وشرق البحر المتوسط.