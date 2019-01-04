الإعلان عن النتائج النهائية لإنتخابات مجلس الأمة

أعلن المجلس الدستوري في بيان له اليوم النتائج النهائية لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي جرت يوم 29 ديسمبر الفارط بعد دراسة الطعون المقدمة.

وكشف البيان قبول الهيئة الدستورية لطعنين تقدم بهما حزب جبهة التحرير الوطني، في ولايتي ورقلة وإليزي ليتم ترسيم فوز مرشح الأفلان عبد القادر جديع بورقلة بعد أن أفرزت النتائج الأولية فوز المترشح الحر سليم بلحسروف. بينما فاز ماضوي العيد بدلا من معطا الله عمر عن حزب جبهة المستقبل في ولاية إليزي.

وبعد المداولة التي انعقدت يوم 2 و3 و 4 ديسمبر تم رفض 4 طعون حول النتائج المؤقتة تخص ولايات وتيبازة وإليزي وتلمسان.

وبناء على النتائج النهائية التي جاءت في بيان المجلس الدستوري فإن الأفلان حصل على 31 مقعدا في مجلس الأمة بينما فاز الأرندي بـ 10 مقاعد، في حين حصل كل جبهة القوى الإشتراكية والأحرار على مقعدين وفاز تجمع أمل الجزائر وجبهة المستقبل بمقعد واحد.

وتجدر الإشارة أنه تم إلغاء نتائج إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة بولاية تلمسان من قبل المجلس الدستوري عند إعلان النتائج المؤقتة يوم 31 ديسمبر والتي سيعاد إجراؤها في وقت لاحق.