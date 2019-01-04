فرنسا : فتاة تطلق حملة جمع الأموال لمساعدة جزائري فاقد البصرعلى العلاج

أطلقت طالبة جامعية من باريس، حملة من أجل جمع الأموال لصالح جزائري أعمى من أجل إجراء عملية جراحية وتمكينه من استعادة بصره.

وحسب موقع لوفيغارو، فقد وصل المبلغ الى 40 ألو أورو في ظرف خمسة أيام، وبدأت العملية حين اكتشفت الفتاة الطالبة البالغة من العمر 18 سنة، قصة هذا الرجل الجزائري، بعد ان تحدث تقرير إعلامي عن إعاقته، حيث فقد بصره في حادث مرور كما أنه أصم منذ مولده، حيث تقول الطالبة “لقد حطم قلبي لذلك قامت بإنشاء حملة جمع الأموال عبر الموقع GoFundMe الذي وصل إلى 40،000 يورو”.

ووفقا للتقرير فإن الشخص المدعو لحبيب زنتيسي يعيش وشقيقته في وهران. ورغم إعاقته فقد كان يعمل مصلحتا لهياكل السياراتـ لمدة 25 سنة، حيث يقول ميمون زكرياء وهو صاحب ورشة لتصليح السيارات كان يعمل بها لحبيب أنه “جاء ليطلب من والدي العمل. في الوقت الذي لم يستطع سماعه أو الكلام لكنه كان يرى كان يعمل مع والدي لمدة 5 أو 6 سنوات قبل أن يفقد بصره”.

وبسبب إعاقته الجديدة وهي فقدان بصره فقد توقف لحبيب عن العمل وأصبح يتقاضى منحة خاصة بالمعوقين، لكنه رفض ذلك. يقول صاحب الورشة “إنه عندما لا يعمل ، يشعر بالمرض”.

الطالبة الباريسية بمجرد رؤية قصته سارعت الى مساعدته، كما أنه سبق لها وان أطلقت مساعدات عديدة من قبل مثل الروهينغا، وفي ظرف 4 أيام من إطلاق الحملة تمكنت من حمع 5 ألاف أورو ثم 38660 أورو في الوقت الحالي.

وفي حالة ما إذا كانت العملية الجراحية مستحيلة، فإن الأموال سيتم تخصيصها لدفع تكاليف الرعاية الصحية وتحسين حياته اليومية.

. في الفيديو ، رأيناه ينام على الأرض. وقد تتمكن الأموال التي يتم جمعها من مساعدته على الانتقال إلى منزل أفضل بالقرب من المستشفى “. مهما حدث ، يقول إيمن ، “ستكون هناك نتيجة”.