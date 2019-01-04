الارسيدي ينتقد رسالة الفريق قايد صالح ضد غديري

لم تخف الأمانة الوطنية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، قلقها من التطورات الاخيرة التي تعيشها البلاد، لا سيما ما تعلق بالانتخابات الرئاسية التي باتت تقترب، “موعد دستوري يؤدي الى تصفية الحسابات” وفقا للارسيدي.

كما أعرب الارسيدي في بيان بمناسبة عقد دورته الشهرية العاديّة، اليوم الجمعة 4 ديسمبر، عن قلقه العميق إزاء استمرار مصادرة سيادة الشعب في إحدى مراحله التاريخية، وقال “إن الانحراف الشمولي الذي يراد منه حرمان الشعب الجزائري من مناقشة البرامج السياسية، هو الذي أوجد هذه العروض السخيفة والتهريجية التي تدعوا تارة إلى تأجيل الانتخابات المقررة في أفريل 2019، وتارة أخرى إلى تنظيم ندوات توافق وتنسب لرئيس الدولة، على حين غرة، نية إرساء الديمقراطية...”.

رد فعل الجيش: “الكيل بمكيالين ..

وبخصوص الرسالة الأخيرة لوزارة الدفاع الوطني، التي هاجم فيها العسكريين المتقاعدين الذين يدلون بدولهم عبر وسائل الإعلام، فاعتبر الارسيدي “أن ردود فعل قائد أركان الجيش الشعبي الوطني الانتقائية لا تساعد على طمأنة المواطنين حول حياد الجيش إزاء كافة القوى السياسية“، وأضاف ” لا يحق تجاهل تصريحات أطراف غير رسمية، وإشهار عنوان حياد الجيش إزاء الآخرين “بكل لباقة”، ثم اللجوء بعد ذلك إلى استعمال لغة الإنذار بل والتهديد ضد استفسارات عبّر عنها البعض”.

وبشأن المبادرات التي تم اطلاقها بخصوص الرئاسيات، فيرى الارسيدي أنه سيناريو كارثي” من أجل “تخدير القوات الحية” في البلاد للسماح للنظام من أجل تجديد نفسه، معتبرا أن المقترحات التي قدمها كل من تاج حمس هي جزء من استراتيجية التحويل للمساهمة في تنظيم “الانتخابات في عزلة”.

و من جهة أخرى، أوضح الإرسيدي أنه ” أمام حالة التفسخ والانحلال التي تنخر مؤسسات البلد، والخراب الذي أصاب الهيئات السياسية في صميمها وتدمير كل الوسائط الممكنة، فإن تنظيم انتخابات رئاسية بأرانبها وتزويرها المنهجي لم يعد كافياً لضمان تجديد النظام السياسي”. و يرى الحزب المعارض أن لدى السلطة سيناريو مشؤوم و واضح يتمثّل في ” تخدير الخلايا الحية التي لا تزال نشطة في النسيج الاجتماعي وإقصاء الشعب من العملية الانتخابية بالعنف. لهذا صار السجن التعسفي والانتهاك المتكرر للدستور والقوانين السارية، والتوظيف المفضوح لجهاز العدالة، بمثابة القاعدة في وجه أي مواطن ثائر ومستاء من كل هذه “الحقرة” والاستخفاف ومظاهر الاشمئزاز التي تستفز أحاسيسه”.