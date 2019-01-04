تساقط أولى ثلوج شرق البلاد بولاية خنشلة

تساقطت اليوم الجمعة أولى ثلوج فصل الشتاء بمنطقة شرق البلاد و كانت البداية بولاية خنشلة.

و بدأت طبقة الثلوج في التشكل ليلة أمس الخميس إلى الجمعة على جبل شلية الذي يصل ارتفاعه إلى 2328 متر و على منطقة بوحمامة التي تواصل بها تساقط الثلوج وسط أجواء من البرد الشديد الذي ساد المنطقة طوال الليل.

و استنادا لمسؤول خلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية عادل مساعدية "لم يتم تسجيل أي تدخلات بالمنطقة على اعتبار أن تساقط الثلوج كان في الفترة الليلية وبمنطقة جبلية لا توجد بها حركة".

و حسب مصالح ديوان الأرصاد الجوية بولاية خنشلة فإن موجة البرد ستبقى متواصلة مع تساقط للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها إلى 1200 متر.