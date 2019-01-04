مصرف السلام – الجزائر يبيع سيارات بالتقسيط وفق الشريعة .. التفاصيل

أطلق مصرف السلام – الجزائر، بيع السيارات بالتقسيط، وفقا المعاملات الاسلامية، المركبة في الجزائر (منتوج بلادي).

ويؤكد المصرف أن السيارات متوفرة بتمويل من مصرف السلام الجزائر، وفق الصيغة الشرعية “البيع بالتقسيط”، لمدة 60 شهرا، على أن يتم التسليم بداية من 2019، ويشترط البنك أن تكون السيارة منتجة أو مركبة محليا.

السيارات المتوفرة لدى المصرف من علامات هيونداي، رونو، سيات، سكودا، فولكسفاغن وكيا.

وبالنسبة لسيارات هيونداي نجد كل من هيونداي i20 بنزين بسعر 2099900 دينار وبتسليم فوري في ظرف 48 ساعة، وسيارة كريتا GLS بسعر 3488800 دينار، وسيارة كريتا GL بسعر 3188800 دينار.

أما سيارات رونو فنجد كل من سيارات سامبول بمختلف أنواعها، بأسعار تتراوح بين و1539500 دينار و 1719500 دينار، وسيارات سانديرو ابتداء من 1669500 دينار، وسيارات كليو.

أما علامة سيات فنجد كل من سيارات ايبيزا وارونا، وبالنسبة لعلامة سكودا فنجد سيارة فابيا بسعر 1999000 دينار، في حين انتهى مخزون سيارات أوكتافيا، وبالنسبة فولكسفاغن فنجد كل من بولو ستار وبولو بيات2299000 دينار، أما كيا فنجد بيكانتو ستار بسعر 1390000