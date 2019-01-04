الأمم المتحدة: لا يمكننا تقييم محاكمة خاشقجي الجارية في السعودية

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، أنه لا يمكنه تقييم نزاهة المحاكمة الجارية في السعودية للمتورطين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، موضحا أنها “غير كافية” في كل الأحوال، حسب رويترز.

ودعت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب، في ردها على سؤال حول التقارير بأن الادعاء السعودي طلب إيقاع حكم الإعدام بخمسة من المشتبه بهم في جريمة القتل التي وقعت في أكتوبر الماضي، إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل “بمشاركة دولية”.

وأكدت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعترض دائما على الأحكام التي تتضمن عقوبة الإعدام.

ويوم أمس، طالبت النيابة العامة السعودية بإعدام خمسة متهمين من أصل أحد عشر بدأت جلسات محاكمتهم في الرياض بقضية مقتل الصحفي خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول.