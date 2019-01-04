هذه خطة بن غبريط لمواجهة إضرابات جانفي

تحضّر وزارة التربية الوطنية، لمواجهة الإضرابات التي سيشهدها القطاع شهر جانفي الجاري، من خلال اتباع خطة بديلة، حيث تقرر إلزام مديري المؤسسات التربوية بإبقاء التلاميذ بالأقسام ومنع خروجهم خلال فترة الاحتجاج مع توزيع ساعات التدريس على الأساتذة غير المضربين.

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية تشرف السبت على أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية للولايات، بعد اختتام الندوات الجهوية الأربع “شمال، جنوب، شرق وغرب”، حول التحضير للدخول المدرسي المقبل 2019/2020، حيث ستتطرق الوزيرة بالنقاش لمجموعة من القضايا تتعلق أساسا بتقييم وتقويم نتائج التلاميذ في اختبارات الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية الجارية، التي جاءت ضعيفة ومحبطة للأولياء خاصة وسط تلاميذ الإصلاح “ابتدائي ومتوسط”، أين سيتم البحث في أسباب الضعف والعمل على معالجته بأجهزة وآليات مختلفة.

وستناقش المسؤولة الأولى عن القطاع وبالتفصيل، في خارطة الطريق التي رسمتها، الملف الخاص بالامتحانات المهنية الداخلية بعنوان 2019، لترقية مستخدمي القطاع في الرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكون”، وهي المسابقة التي تقرر برمجتها منتصف شهر جانفي الجاري على أساس الاختبار الكتابي لفائدة الأساتذة الذين تتوفر فيهم مجموعة من الشروط. كما سيتم الحديث أيضا عن الامتحانات المدرسية الرسمية دورة 2019، أين سيتم الإعلان عن الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها لإنقاذ مصداقية البكالوريا التي تضررت بسبب “التسريبات” في دورة 2016.

وأضافت مصادرنا بأنه سيتم التطرق أيضا، على هامش أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية الـ50، التي تعقد اليوم بمقر الوزارة الكائن بالمرادية الجزائر، إلى الخطة البديلة أو “الخطة ب” التي سيتم الاعتماد عليها في مواجهة الإضرابات التي سيشهدها القطاع خلال شهر جانفي الجاري، خاصة بعدما قررت نقابات التكتل الست، كسر الهدنة مع الوصاية والعودة للاحتجاج مجددا في الفصل الدراسي الثاني، بشل الدراسة بصفة شاملة ووطنية، وذلك من خلال إلزام مديري المؤسسات التربوية بإبقاء التلاميذ بالأقسام ومنع خروجهم للشارع طيلة فترة الإضراب، إلى جانب إنجاز جداول توقيت جديدة وتوزيع ساعات التدريس والعمل على الأساتذة غير المضربين، مع تكليف المفتشين بإجراء زيارات ميدانية مكثفة للمدارس في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني. كما سيتم إلزام مديري التربية للولايات بعدم تجديد رخص الدخول للمؤسسات التربوية للمكاتب الولائية.