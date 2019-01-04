التعليم عن بعد للمتحررين من الأمية

أكد الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، أنه تم إنطلاق مشروع “عصرنة برامج محو الأمية للنساء الريفيات” في إطار تنفيذ إتفاقية الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي.

ولأجل ذلك قامت الجهات المختصة قامت بإنشاء 09 مراكز لمحو الأمية وما قبل التمهين للمرأة والفتاة، وفق ما أفاد به موقعه الإلكتروني.

كما مكنت الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية من جهة أخرى من تنفيذ بنود إتفاقية الشراكة مع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد

من أجل مرافقة الشباب المتحررين من الأمية من خلال تدعيمهم لمتابعة الدراسة عن بعد في السنة الأولى من التعليم المتوسط، يضيف المصدر.