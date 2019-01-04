احتل المرتبة الثانية وطنيا في الشطرنج: والي بشار يكرم الرياضي بن عبد المالك سفيان

قام والي بشار، أحمد مباركي، مساء الخميس، بتكريم الرياضي بن عبد المالك سفيان، المتحصل على المرتبة الثانية وطنيا في رياضة الشطرنج .

وحسب موقع الولاية، فقد أكد الوالي، أن الرياضي، مثّل الولاية أحسن تمثيل بالبطولة الوطنية، وهو عضو بجمعية الصم والبكم لولاية بشار، أين تنتظره مشاركة دولية في البطولة العالمية بفرنسا الصائفة المقبلة .

للإشارة، الرياضي يشتغل عون مهني بولاية بشار، ويحظى باهتمام كبير، ومرافقة، من طرف السلطات المحلية.

كما تم تكريمه، بالمناسبة، من طرف مديرية الشباب والرياضة، ولجنة الخدمات لعمال الولاية.