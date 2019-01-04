ميلة: استرجاع 7 قطع نقدية أثرية

تمكنت فرقة البحث والتحري بميلة من استرجاع سبع قطع نقدية أثرية وتوقيف ثلاثة أشخاص كانت بحوزتهم، حسبما علم من مصالح أمن الولاية.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية أن القضية تعود لتلقي فرقة البحث والتحري لمعلومات حول صفقة مشبوهة لبيع قطع أثرية بميلة عن طريق موقع للتواصل الاجتماعي. وبالتنسيق مع كل من فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية وخلية حماية التراث الثقافي التابعة لأمن الولاية تم يوم الأربعاء توقيف ثلاثة أشخاص (اثنين من ميلة والثالث من سطيف) تتراوح أعمارهم ما بين 19 و20 سنة و ذلك بوسط مدينة ميلة بعدما عثر بحوزتهم على 7 قطع نقدية معدنية قديمة كانوا بصدد عقد صفقة لبيعها.

وقد أثبتت الخبرة المنجزة من طرف مصلحة التراث الثقافي التابعة لمديرية الثقافة أن القطع المحجوزة تكتسي قيمة أثرية وتاريخية هامة حيث أن 6 قطع برونزية منها تعود وفق شيابة لزغد رئيس ذات المصلحة إلى الفترة الرومانية والقطعة السابعة ترجع للجمهورية الفرنسية وضربت سنة 1939.

وأضافت مصالح أمن ولاية ميلة أنه تم أمس الخميس إحالة المشتبه بهم للجهات القضائية بتهمة حيازة قطع أثرية بطريقة غير مشروعة وعرضها للبيع.