نسبة الأمية تحت عتبة 10% في الجزائر

انخفضت نسبة الأمية في الجزائر إلى 9.44 بالمائة، حسب آخر تقديرات الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار التي نشرها عشية الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية الموافق لـ08 جانفي من كل سنة.

وأبرز الديوان "سعي الجزائر إلى مواصلة محاربة آفة الأمية قصد تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بالمقاربات الدولية الجديدة لبناء مجتمع أكثر استدامة"، مشيرا إلى أن نسبة الأمية انخفضت إلى 9.44 بالمائة.

وأشار الديوان إلى "تمديد العمل بالإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي شرع في تنفيذها منذ سنة 2007 بمعية الشركاء الرسميين والمجتمع المدني والتي تم بفضلها تحقيق العديد من الأهداف "، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 704 071 4 دارس منذ انطلاق هذه الإستراتيجية، معظمهم من الإناث بنسبة 86.69 بالمائة.

وبلغ عدد المسجلين بمراكز الديوان خلال السنة الدراسية 2017-2018 مجموع 389.422 دارس (أزيد من 90 بالمائة منهم إناث)، حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن الجهات المختصة قامت بإنشاء 09 مراكز لمحو الأمية وما قبل التمهين للمرأة والفتاة موازاة مع انطلاق مشروع "عصرنة برامج محو الأمية للنساء الريفيات" في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.