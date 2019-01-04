السيسي يؤكد على متانة العلاقات بين مصر وإسرائيل!

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع قناة “سي بي إس” الأمريكية متانة العلاقات بين مصر وإسرائيل، قبل أن يطلب سفير القاهرة بواشنطن عدم بث المقابلة.

وفي لقاء مع مُحاوره سكوت بيلي ببرنامج “60 دقيقة”، قال الرئيس المصري إن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد “الإرهابيين” في شمال سيناء.

كما أكد الرئيس المصري أن العلاقات بين مصر وإسرائيل هي الأمتن منذ بدئها بين البلدين، وأن هناك تعاونا بينهما في مجالات شتى.

ونفى السيسي في حديثه وجود سجناء سياسيين في مصر، وقال إنه لا يعرف من أين أتت هيومن رايتس ووتش برقم ستين ألف سجين سياسي في مصر.

من جهتها، أوضحت “سي بي إس” أن السفير المصري في واشنطن اتصل بالقناة بعد تسجيل المقابلة مع الرئيس المصري، وطلب عدم بثها.

غير أن إدارة القناة الأمريكية ردت بالقول إن المقابلة مع الرئيس المصري ستبث بالكامل الأحد المقبل.

وتناول برنامج “60 دقيقة” عدة محاور مع الرئيس المصري، بينها –حسب ما نشرته القناة على موقعها الإلكتروني- سجن المعارضين السياسيين.

وفي ما يتعلق بمقتل نحو ألف من المصريين المنتسبين لجماعة الإخوان المسلمين والمناهضين للانقلاب والمعتصمين في الميادين؛ قال السيسي إن الميادين ضمت “آلاف الأشخاص المسلحين الذين بقوا معتصمين أكثر من أربعين يوما، وجربنا معهم كل الطرق السلمية”.

لكن قناة “سي بي إس” ذكّرت بأن الحكومة المصرية حينها قالت إنه تمت مصادرة نحو عشر قطع سلاح فقط في أماكن ضمت آلاف المحتجين.