استقالة مستشار ماكرون الإعلامي

أعلن سيلفان فور مسؤول الشؤون الإعلامية الخاص بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيستقيل من منصبه، عازيا ذلك لرغبته في متابعة مشروعاته المهنية والشخصية.وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"

وحسب ذات المصدر فإن هذه الاستقالة مؤشر على أن السياسة الإصلاحية القاسية لماكرون وموجة من الفضائح السياسية واحتجاجات الشوارع من قبل مرتدي "السترات الصفراء" بدأت تمس دائرته المقربة بعد عام ونصف فقط من توليه الرئاسة.

وقال وزراء في الحكومة إن سيلفان فور، الذي صاغ رسائل حملة ماكرون الانتخابية وكتب بعضا من أهم الكلمات التي ألقاها، سيترك قصر الإليزيه "لأسباب شخصية".

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن فور قوله: "بعد عامين ونصف من العمل الدؤوب في خدمة المرشح وبعد ذلك الرئيس، آمل أن أتابع مشروعاتي المهنية والشخصية الأخرى وقبل كل شيء أخصص المزيد من الوقت لأسرتي".

وتأتي استقالة فور بعد رحيل المستشار السياسي لماكرون في نهاية العام الماضي ليقود الحملة الانتخابية للحزب الحاكم في البرلمان الأوروبي.

وسرت شائعات في الإعلام الفرنسي بأن مستشارين آخرين مقربين من الرئيس ربما يستعدون أيضا للرحيل.

ويقول مساعدو ماكرون في حوارات خاصة إن وتيرة الإصلاحات والنشاط المفرط للرئيس وزياراته الخارجية الكثيرة من ضمن الأسباب التي بدأت تؤثر حتى على أكثر مخلصيه.