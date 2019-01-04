بالصور..التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وأمريكا في مجال الموسيقى

تم مساء أمس الخميس، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد المعهد الوطني العالي للموسيقى ومورهاوس كوليج المتواجد بأتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تتعلق بالتكوين وتبادل التجارب في مجال الموسيقى.

وكتب وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في تغريدة عبر حسابه على توتير" حضرت اليوم بالمسرح الوطني حفل توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الوطني العالي للموسيقى ومورهاوس كوليج (أتلانتا- الولايات المتحدة الامريكية، تتعلق بالتكوين وتبادل التجارب في مجال الموسيقى.

وأضاف ذات المصدر أن الحفل عرف حضور سفير الولايات المتحدة لدى الجزائر جون ديروشر. ثم أقيم حفل مختلط جزائري أمريكي".