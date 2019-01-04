والي سوق اهراس: كل مواطن يحتاج إلى سكن سيتم التكفل به

أكد والي ولاية سوق اهراس، محمدي فريد، أن كل مواطن يحتاج إلى سكن، سيتم التكفل به بمجرد توفر البرامج السكنية بالولاية.

وخلال استماعه لانشغالات سكان البيوت القصديرية، أكد أنه مطلع على وضعية كل الأحياء القصديرية عبر سوق اهراس.

وطمأنهم بمعالجة وضعيتهم في أقرب الآجال، فور توفر البرامج السكنية، مشيرا أن الوضع يتطلب بعض الصبر لمعالجة كل الوضعيات.

من جانب آخر، قرر والي سوق أهراس، التكفل بالمشكل الخاص، بالتهيئة الخارجية لحصة 160 سكن “كناب ايمو” محليا.

يأتي هذا، بعد الزيارة الميدانية لهذا المشروع السكني، الذي لم يعرف التسليم إلى غاية الان، بسبب بعض الاشغال التي بقيت عالقة، لعدم توفر المبلغ المالي.

وفي هذا الصدد، قرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل، مع كل المعنيين بالأمر، من صاحب المشروع، ومؤسسة الإنجاز، والمديرين التنفيذيين المعنيين، من أجل حصر كل النقائص وما يجب القيام به من تهيئة خارجية، ايصال الشبكات، انجاز جدار السند، حل مشكل قناة الصرف الصحي وغيرها من النقائص.

كما قام باتخاذ الاجراءات اللازمة والانطلاق في كل الاشغال المتبقية لتسليم السكنات للمكتتبين الذين طال انتظارهم.