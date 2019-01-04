قاعة العلاج لبلدية عين يوسف بالمدية تدخل حيز الخدمة

أشرف مدير الصحة والسكان لولاية المدية، شقوري محمد، على وضع حيز الخدمة، قاعة العلاج بفرقة عين الحنية ببلدية عين بوسيف .

يأتي هذا، مواصلة لعملية فتح قاعات العلاج، لضمان تغطية صحية عبر كافة تراب الولاية.

وهذا تنفيذا لتوجيهات عباس بداوي، والي ولاية المدية، وتوصيات المجلس الشعبي الولائي، برئاسة فاروق بورقعة، في دورته العادية الأولى.

وقد تمت العملية، بحضور كل من رئيس دائرة عين بوسيف بالنيابة، نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، السلطات الأمنية بالدائرة، بعض إطارات مديرية الصحة والسكان، مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية وبعض إطاراتها.

وبهذه العملية، أصبح تعداد قاعات العلاج التي تم فتحها في الآونة الأخيرة، 31 قاعة علاج والعملية متواصلة.