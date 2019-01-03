تجربة مشاهدة جديدة لمستخدمي تلفزيونات إل جي



تقدّم أحدث تلفزيونات إل جي مستويات محسّنة للصورة والصوت مع مشاهد عالية الصفاء بدقة K 8 بفضل تكنولوجية التعلم المعمق.

ارتقت إل جي الكترونيكس بتجربة الترفيه المنزلي إلى آفاق جديدة وذلك من خلال تقديم أحدث تلفزيوناتها الرائدة المزوّدة بتقنية ثينك للذكاء الاصطناعي خلال فعاليات معرض الالكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019. وتقدّم الطرازات الجديدة، اعتمادا على الجيل الثاني من معالج المعلومات ألفا 9 الذكيّ ALPHA 9 GEN 2 من إل جي وخوارزمية التعلم العميق، مستوى أعلى من تجربة جودة الصوت والصورة المعزّزة بالذكاء الاصطناعي. وبفضل الخوارزمية الجديدة، توفر تلفزيونات إل جي لسنة 2019 صورة وصوتًا محسنين وهذا بتحليل مصدر المحتوى للتعرف على الظروف المحيطة بجهاز التلفزيون لتوفير محتوى أكثر ملاءمة.

ومن خلال استخدام منصة إل جي الذكية المفتوحة، توفر مجموعة تلفزيونات إل جي لعام 2019 إمكانية الوصول إلى فئة واسعة من خدمات الذكاء الاصطناعي الشائعة عبر منصات متعددة، بما في ذلك منصة Amazon Alexa التي تمّ وضعها حديثًا بالإضافة إلى مساعد غوغل المدمج. كما سيستمتع المستخدمون بسهولة التعرف على الصوت في المحادثات ولوحة مفاتيح منزلية حدسيّة تجعل من الممكن التحكم في مجموعة واسعة من أجهزة المنزل الذكي مباشرة من التلفزيون.

وقد تمّ توظيف الجيل الثاني من معالج المعلومات ألفا 9 المستخدم في أجهزة تلفزيون Z9 وW9 وE9 وC9 من طراز OLED لزيادة جودة الصورة والصوت بفضل باستخدام خوارزمية التعلم المعمق (التي تم تطويرها انطلاقا من معطيات واسعة تضم ما يزيد عن واحد مليون من البيانات المرئية) التي بإمكانها التعرف على جودة مصدر المحتوى وتحدد الطريقة الأفضل لترقيته من أجل نتيجة مرئية مثلى. ويتميز تلفزيون Z9 OLED بحجم 88 بوصة ودقة K8 من إل جي بقدرات معالجة أعلى لتقديم صورة ذات جودة أفضل بدقة K8 تبدو عالية الصفاء ونابضة بالحيوية ودقيقة التفاصيل بفضل رفع مستوى K 8 وتحسين درجة خفض الضوضاء.

وبالإضافة إلى الكشف عن مصدر المحتوى، يقوم المعالج الجديد بضبط منحنى تعيين اللون بشكل دقيق وفقًا للظروف المحيطة لتوفير سطوع محسّن للشاشة، مع الاستفادة من قدرته على فهم كيفية إدراك العين البشرية للصور في مستويات الإضاءة المختلفة. ويستخدم المعالج مستشعر الإضاءة المحيطة في التلفزيون لقياس مستويات الإضاءة، ويقوم تلقائيًا بضبط السطوع للقيام بالتعويض حسب الحاجة. ويمكن للجيل الثاني من معالج المعلومات ألفا 9 المعزز بالذكاء الاصطناعي تحسين محتوى HDR عن طريق ضبط السطوع لتحويل أكثر المشاهد ظلمة إلى مشاهد ذات مستويات تباين وتفاصيل وعمق ألوان مذهلة، حتى في أكثر الغرف إضاءة. ومن خلال الاستفادة من أحدث ابتكارات Dolby للصور، والتي تقوم بضبط محتوى Dolby Visio بذكاء، تقدم تلفزيونات إل جي تجربة HDR رائعة في مختلف البيئات الضوئية

ويتم الرفع من جودة الصوت بواسطة خوارزمية ذكية يمكنها دمج الصوت ثنائي القناة لتقديم صوت محيطيّ افتراضي مقنّع في مستوى 5.1. ويعمل الجيل الثاني من معالج المعلومات ألفا 9 على تحسين الانتاج استنادًا إلى نوع المحتوى، مما يجعل الأصوات أكثر وضوحًا في الأفلام والمسلسلات والبرامج الإخبارية وغيرها. ويمكن للمستخدمين ضبط إعدادات الصوت لتتناسب مع ظروف الغرفة أو السماح لتلفزيونات إل جي بالضبط الذكيّ لمستويات صوت مثالية بناءً على موقعها. وبالإضافة إلى ذلك، تتميز أجهزة التلفزيون الرائدة من إل جي بتقنية Dolby Atmos لانتاج صوت واقعي لا يصدق لمزيد من الترفيه.

وبعد أن تمّ توفيره لأول مرة على تلفزيونات إل جي ثينك المعززة بالذكاء الاصطناعي لعام 2018، تم دمج مساعد غوغل مرة أخرى في تشكيلة هذا العام، مما يوفر تجربة انسيابية تتيح للمستخدمين إدارة المهام اليومية، والعثور على الإجابات والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة. ولن يحتاج المستخدمون إلى رفع سماعة الهاتف لطلب البيتزا لأنه يمكنهم الآن أن يفعلوا ذلك على التلفزيون دون الانقطاع عن مشاهدة البرنامج الذي يتم عرضه على الشاشة.

وتقوم إل جي هذا العام بتوسيع شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي لتشمل تعزيز أجهزة تلفزيون 2019 المعتمدة على تقنية ثينك المعززة بالذكاء الاصطناعي بمنصة Amazon Alexa لمنح العملاء المزيد من المرونة في مجال الخدمات الصوتية. ومن خلال الضغط على زر Amazon Prime Video على جهاز التحكّم الذكيّ، يمكن للمستخدمين إدارة الأجهزة المنزلية الذكية وطرح الأسئلة والوصول إلى عشرات الآلاف من المهارات وحتى إعداد برنامج Alexa الاعتيادي المثالي من خلال مكالمة الإيقاظ و تقديم معلومات عن حركة المرور والتحوّل عبر القنوات التلفزيونية المفضلة بمجرد استخدام أصواتهم. وتتميز تلفزيونات إل جي لعام 2019 المعتمدة على تقنية ثينك المعززة بالذكاء الاصطناعي بتجربة Alexa الغنية بصريا عند تشغيل الموسيقى أو التعرّف على الطقس أو الوصول إلى واحدة من المهارات المحسنة بصريا – مثل الشبكة الغذائية Food Network - للعثور على وجبات رائعة وأفكار لوجبات جديدة. لقد أصبح من السهل الآن الحفاظ على النظام داخل العائلة، والتثبت من الطلبات على أمازون أو القيام بهذه الرحلة التي طال انتظارها إلى أستراليا أو زيلا ندا الجديدة، بمجرد التلفظ بعبارة: "كاياك، احجز غرفة في جولد كوست".

ومع الميزة الجديدة للتعرف على الصوت في المحادثات المدمجة في تلفزيونات إل جي لعام 2019 المعتمدة على تقنية ثينك المعززة بالذكاء الاصطناعي، أصبح الحصول على الإجابات الصحيحة أسهل من أي وقت مضى. فمن خلال فهم السياق، أصبحت أجهزة التلفزيون قادرة على الاستجابة لطلبات أكثر تعقيدًا مما يعني أن المستخدمين لن يضطروا إلى إجراء سلسلة من الأوامر المتكررة للحصول على النتائج المرجوة. وستتوفر الخدمة على أجهزة تلفزيونات إل جي لعام 2019 المعتمدة على تقنية ثينك المعززة بالذكاء الاصطناعي في أكثر من 140 دولة.

كما سيكون الجيل الثاني من معالج المعلومات ألفا 9 أيضاً مضمّنا في تلفزيون إل جي الرائد موديل 2019 حجم 75 بوصة إل سي دي بدقة K8 (طراز SM99).وسيتم إطلاق مجموعة تلفزيونات إل سي دي 2019 الفاخرة (SM9X و SM8X) مع اسم جديد:NanoCell TV ، وذلك لمزيد التركيز على تحسين الصورة التي توفرها تقنية نانو سيل (NanoColor)، ودقة الألوان خلال زاوية الرؤية العريضة (NanoAccuracy)، والإطار الرفيع الفائق الضيق مع التصميم الأنيق (NanoBezel).كما توفر أجهزة تلفزيون NanoCell من إل جي صورة وصوتًا محسنًين بواسطة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خوارزمية التعلم العميق، فضلاً عن تجربة انسيابية توفرها تقنية ثينك ThinQ .

وبفضل تضمين منافذ HDMI 2.1، ستدعم جميع أجهزة تلفزيون OLED لعام 2019 وأجهزة تلفزيون NanoCell المختارة المعززة بتقنية ثينك ThinQللذكاء الاصطناعي معدل الإطار العالي (HFR).وستكون نتيجة ذلك الحصول على حركة أكثر سلاسة ووضوحًا عند 120 إطارًا في الثانية للحصول على عرض أفضل للمحتوى السريع الحركة مثل الرياضة وأفلام الحركة. ويتيح الدعم لقناة العودة الصوتية المحسنة (eARC) لعشاق المسرح المنزلي استخدام اتصال HDMI بسلاسة والاستمتاع بأشكال الصوت عالية الجودة المتوفرة بتفاصيل وعمق رائعين. وكخيار ممتاز للاعبين، فإنّ أجهزة التلفاز الجديدة متوافقة مع معدل التحديث المتغير (VRR) وكذلك وضع الكمون التلقائي المنخفض (ALLM) الذي يساعد على تقديم صورة نظيفة، دون تعثّر أو تمزق.

و زوار معرض الالكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019 مدعوّون من 8 إلى 11 جانفي إلى زيارة الجناح رقم 11100 في مركز المؤتمرات بلاس فيغاس لإلقاء نظرة عن كثب على تلفزيونات إل جي ثينك المعززة بالذكاء الاصطناعي لعام 2019

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بعض المعلومات حول شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي

شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي شركة مصنّعة رائدة في مجال أجهزة التلفزيون، والأنظمة السمعية البصرية، والشاشات، وأجهزة العرض والحواسيب المحمولة. والشركة مبتكر معروف في مجال التصنيع لريادتها في مجال أجهزة التلفزيون أوليد(OLED) التي أحدثت ثورة في فئة الأجهزة الممتازة. وتلتزم إل جي بتحسين حياة المستخدمين من خلال توفير أجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة التي تقودها أجهزة إل جي أوليد(OLED TVs) الرائدة وإل جي سوبر يو إتش دي(LG SUPER UHD TVs) الحائزة على عديد الجوائز والمتميّزة باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي. وللحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع على الرابط