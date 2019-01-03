جبال شامخة وطبيعة ساحرة وشواطئ خلابة ...ولاية تيزي وزو بـ15 صورة وفيديوهات رائعة

تيزي وزو (بالتيفيناغ: Tizi Ouzou in Tifinagh.svg وبالفرنسية: Tizi Ouzou)، تقع شرق الجزائر العاصمة بحيث لا يبعد مقر الولاية عن الجزائر سوى بحوالي 105 كلم. وتنقسم الولاية إداريا إلى 21 دائرة و 67 بلدية..

تتمتع ولاية تيزي وزو بعادات وتقاليد تميزها عن المناطق الأخرى، وما أضفى عليها جمالا خلابا يأسر عيون زوارها هي المساحات الخضراء والجبال التي تجعل العديد من العائلات وحتى السياح ينجذبون إلى سحرها.

بوزقن

تضم ولاية تبزي وزو مساحة جغرافية ذات طبيعة خلابة تزخر بمناظر طبيعية جميلة ومناطق شاسعة من الغابات والمساحات الخضراء، جبال ذات ارتفاع شاهق تطل على الشواطئ،

فكل منطقة من هذه الولاية لها خصوصية جمالية تميزها عن المنطقة الأخرى، فإذا انتقلنا إلى منطقة عزازقة تلفت انتباهنا الغابات ذات الألوان الخضراء تتوسطها زهور مختلفة بألوان زاهية والغابات المنتشرة التي تصدر عنها سنفونية من زقزقة الطيور والهواء العليل والوديان ذات المياه العذبة،

تامدة أوقلميم





وعند توجهنا إلى منطقة أزفون تجذبنا فيها الجبال المكسوة ببساط أخضر والتي تطل على سواحل البحر، وعلى بعد أمتار نجد ميناء تيقزرت،





وشاهدنا فيه جزيرة كأنها لوحة فنية ولكنها من صنع الخالق، فهذه اللوحة الطبيعية جذبت الكثير من الزوار، لها خصوصا مع اعتدال الجو بعد الانتقال من جو غائم وبرد قارس إلى جو دافئ.

أزفون

المصادر



essalamonline

ar.wikipedia.org

Allaqta

SkyCam Algeria