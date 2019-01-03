وزارة الصحة تحذر المواطنين من "البوحمرون" و تدعوهم لتلقيح

كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الخميس 3 جانفي، عن استمرار تسجيل حالات إصابة بالحصبة (البوحمرون) في بعض الولايات داعية بالمقابل الى تلقيح الأطفال ضد هذا المرض وفقاً للرزنامة الوطنية للتلقيح.

وأشارت الوزارة في بيان لها الى “استمرار تسجيل حالات إصابة بالحصبة (البوحمرون) من حين لآخر في بعض الولايات” مؤكدة أنها “اتخذت كل الإجراءات الضرورية أمام هذه الحالات وفق البرنامج الوطني لمراقبة الحصبة حالة بحالة”، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وذكرت في هذا السياق بأن الحصبة “قد تسبب مضاعفات خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عند الأطفال غير الملقّحين وعند الكبار”، مشددة في ذات الوقت على ان التلقيح يعتبر “الحماية الوحيدة ضد الحصبة” وأنه “للحد من انتشار هذا المرضي يجب بلوغ نسبة تلقيح تغطي على الأقل 95 % من الأطفال الرضع”.

وتتم عملية تلقيح الاطفال ضد الحصبة –حسب وزارة الصحة– وفقا للرزنامة الوطنية للتلقيح (اللقاح الجامع المضاد للحصبة والحصبة الألمانية والنكاف (ROR) حيث يتم في سن 11 شهرا إعطاء الجرعة الأولى فيما تقدم الجرعة الثانية في سن 18 شهرا”.

وخلصت وزارة الصحة الى التأكيد على أن “اقبال الاولياء على تلقيح اطفالهم يعني حمايتهم وحماية الآخرين”.