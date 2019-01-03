ملعب تيزي- وزو كلف أكثر من ملعبي جوفنتوس و بايرن ميونيخ : مجمع حداد يفسر السبب في ذلك



قدم مجمع حداد للأشغال العمومية والبناء ( ETRH) تفسيرات حول الجدل المتصاعد بخصوص تكلفة ملعب تيزي -وزو الجديد - قيد الإنشاء - الذي بلغت ميزانيته 328 مليون يورو بعد أن كشفت تقارير إعلامية أجنبية انه أعلى كلفة من ملاعب اوروبية راقية على غرار جوفنتس ارينا بتورينو (إيطاليا) الذي كلف 155 مليون يورو و اليانس ارينا بميونخ (المانيا) الذي كلف 346 مليون يورو .

و قال المجمع بمناسبة معرض الرياضة المقام بنادي الصنوبر البحري العاصمة (سافكس) اليوم وفق ما نقله موقع كل شيء عن الجزائر ان المقارنة مع تلك الملاعب"غير عادلة " على إعتبار أن الملعب في تيزي وزو جزء من مركب رياضي ضخم يمتد على مساحة 60 هكتارًا و يضم كذلك مضمار ألعاب القوي بـ 6500 مقعد، وموقف للسيارات بطاقة إستيعاب 3600 مركبة .

و اضاف المجمع ان الصعوبات التي واجهت المشروع على غرار صعوبة الأرضية و رحيل الشريك الإسباني FCC للبناء ادى الى إعادة تقييم المشروع ورفع ميزانيته بنسبة 30 بالمائة، لتصل إلى 46 مليار دينار، أي 328 مليون يورو، مقارنةبقيمة اولية لم تتعدى الـ 228 مليون يورو

و حسب مجمع حداد للأشغال العمومية والبناء الذي أشرف على إنجاز الملعب بالشراكة مع المؤسسة التركية “مابا إينصات” ، فإن سوء الأحوال الجوية وصعوبات إمداد الورشة بالإسمنت، وتكييف الدراسة مع المعايير التي وضعها الإتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) ساهمت في رفع تكلفة المشروع الذي إستهلك 220.000 متر مكعب من الخرسانة و 40.000 طن من الفولاذ ، فيما تأخرت أعمال البناء بـ 1240 يومًا