الكونجرس الأمريكي يخرج طبعة قديمة من القرآن لمراسيم اليمين الدستورية

ستؤدي الأمريكية-الفلسطينية رشيدة طليب عضو الكونغرس الأمريكي رفقة زميلتها المسلمة إلهان عمر، اليمين الدستورية في مراسم افتتاح الدورة الجديدة للكونغرس، الخميس، عبر وضع يديهما على نسخة من القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الإنكليزية عام 1734، وتعود لتوماس جفرسون أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة.

وعقب أداء اليمين الدستورية سيبدأ السياسيون الأمريكيون بمهامهم رسمياً للدورة 116 للكونغرس.

وأعربت رشيدة طليب عن فخرها بارتداء ثوب فلسطيني تقليدي يعبر عن هويتها الفلسطينية أثناء أدائها القسم، الخميس، كنائب في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ميشيغان.

وأعربت رشيدة طليب عن فخرها بارتداء ثوب فلسطيني تقليدي يعبر عن هويتها الفلسطينية أثناء أدائها القسم، الخميس، كنائب في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ميشيغان.

ونشرت رشيدة (42 عاماً)، صوراً لها على حسابها في موقع انستغرام للثوب الذي سترتديه.

وأصبحت رشيدة أول أمريكية من أصل فلسطيني تفوز بمقعد في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي.

وكانت المسلمة من أصول صومالية، إلهان عمر عاشت أربعة سنوات في مخيم للاجئين في كينيا، وجاءت إلى الولايات المتحدة وهي في الـ12 من عمرها، وفازت بمقعد ولاية مينيسوتا في مجلس النواب، عن الحزب الديمقراطي خلال الانتخابات النصفية التي جرت في 6 نوفمبر الماضي.

ونشرت رشيدة (42 عاماً)، صوراً لها على حسابها في موقع انستغرام للثوب الذي سترتديه.

وأصبحت رشيدة أول أمريكية من أصل فلسطيني تفوز بمقعد في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي.

وأعربت رشيدة طليب عن فخرها بارتداء ثوب فلسطيني تقليدي يعبر عن هويتها الفلسطينية أثناء أدائها القسم، الخميس، كنائب في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ميشيغان.

ونشرت رشيدة (42 عاماً)، صوراً لها على حسابها في موقع انستغرام للثوب الذي سترتديه.

وأصبحت رشيدة أول أمريكية من أصل فلسطيني تفوز بمقعد في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي.

وكانت المسلمة من أصول صومالية، إلهان عمر عاشت أربعة سنوات في مخيم للاجئين في كينيا، وجاءت إلى الولايات المتحدة وهي في الـ12 من عمرها، وفازت بمقعد ولاية مينيسوتا في مجلس النواب، عن الحزب الديمقراطي خلال الانتخابات النصفية التي جرت في 6 نوفمبر الماضي.