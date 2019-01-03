“علاقة” محرز بـ”غوارديولا” تُثير الإستغراب

أكدت جريدة “مانشستر إيفنينغ نيوز” الإنجليزية، بأن الدولي الجزائري، رياض محرز، يبقى من العناصر المُفضلة لدى، “بيب غوارديولا”، هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة، بأن مُدرب “السكاي بلوز”، إعتمد على الجناح الطائر في مُباريات “البريمير ليغ” أكثر من أي زميل من زملائه .

وإستغربت وسائل الإعلام البريطانية من إصرار التقني الإسباني على منح الفُرصة دائما لإبن “سارسال”، رغم أن مُستواه في تراجع مُستمر.

وأوضحت بأن “الكتالوني” واليساري يمتلكان علاقة مميزة وتنسيقا كبيرا فيما بينهما، يُفسر إعتماد الأول على الثاني بإستمرار

وشارك صاحب القدم اليُسرى في 19 لقاءا بالدوري الإنجليزي، وهو رقم مُحترم، يؤكد الثقة التي يحظى بها لدى الطاقم الفني.

وتوقع ذات المصدر في الأخير، بأن يتحصل نجم “ليستر سيتي” السابق على فُرص جديدة في المُستقبل مهما كانت الظروف.